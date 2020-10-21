По словам источников телеканала, ноутбук, на жестком диске которого хранятся письма сына Байдена Хантера, передан сотрудникам ФБР.
Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.
Ранее в октябре в распоряжении New York Post оказалась не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.
Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств тут же обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Они написали в письме, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена якобы связана с операцией России.
При этом президент США Дональд Трамп опроверг связь России с историей с сыном Байдена.