Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) опровергли причастность России к публикации скандальной переписки кандидата в президенты США Джо Байдена. Об этом 20 октября сообщает Fox News

Сын Байдена просит вернуть жесткий диск со скандальной перепиской о Burisma - экс-помощник Трампа © AP, Visar Kryeziu

Специалисты бюро согласились с мнением директора Национальной разведки США Джона Рэтклиффа, который заявил, что электронные письма не были частью российской кампании по дезинформации.

Ранее в октябре в распоряжении New York Post оказалась не публиковавшаяся переписка Байдена-младшего с украинским бизнесменом Вадимом Пожарским, который занимал должности советника совета директоров и директора по международному развитию Burisma Group. В одном из писем, датированном 17 апреля 2015 года, Пожарский благодарит Хантера Байдена за то, что тот устроил ему встречу со своим отцом в Вашингтоне. В другом послании, направленном в мае 2014 года, Пожарский просит у Байдена-младшего подумать о том, как он может использовать свое влияние на благо компании.

Более 50 бывших высокопоставленных сотрудников американской разведки и военных ведомств тут же обвинили Россию в кампании против кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Они написали в письме, что публикация в СМИ переписки сына демократа Хантера Байдена якобы связана с операцией России.

При этом президент США Дональд Трамп опроверг связь России с историей с сыном Байдена.



