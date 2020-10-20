В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект, в котором предлагается ввести запрет на народную медицину в любых видах. Об этом 20 октября сообщает «Типичный Херсон»

Супрун освободила знахарей от лицензирования © kmu.gov.ua Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Юлия Гришина и другие.

Они предложили полностью исключить из Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» статью 74-1 «Право на занятие народной медициной (целительством)».

По словам авторов, их законопроект предусматривает упразднение специального разрешения на занятие народной медициной (целительством), «поскольку действующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет Минздраву Украины выдать ни одному из них разрешительные документы из-за того, что невозможно гарантировать безопасность используемых ими методов для пациентов».

Ранее Минздрав Украины уже озвучивал подобную идею, но тогда на законодательный уровень она не вышла. Деятельность целителей в МОЗ предлагали приравнять к религиозным услугам или к сфере развлечений.

Инициативе Минздрава предшествовали рекомендации ООН, в которых все страны мира призвали укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в том числе в газетах.