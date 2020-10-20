Авторами законопроекта выступили депутаты из фракции «Слуга народа» Роксолана Пидласа, Елена Шуляк, Юлия Гришина и другие.
Они предложили полностью исключить из Закона Украины «Основы законодательства Украины о здравоохранении» статью 74-1 «Право на занятие народной медициной (целительством)».
По словам авторов, их законопроект предусматривает упразднение специального разрешения на занятие народной медициной (целительством), «поскольку действующая процедура аттестации и экспертизы целителей не позволяет Минздраву Украины выдать ни одному из них разрешительные документы из-за того, что невозможно гарантировать безопасность используемых ими методов для пациентов».
Ранее Минздрав Украины уже озвучивал подобную идею, но тогда на законодательный уровень она не вышла. Деятельность целителей в МОЗ предлагали приравнять к религиозным услугам или к сфере развлечений.
Инициативе Минздрава предшествовали рекомендации ООН, в которых все страны мира призвали укрепить контроль за деятельностью традиционных целителей и запретить рекламу колдунов, в том числе в газетах.