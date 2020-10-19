У украинских лидеров есть древняя традиция – ездить по миру и искать себе хозяина. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Евгений Сатановский

Землю — туркам, бомбы — Донбассу: зачем Зеленский поехал к Эрдогану © AFP, Sergei SUPINSKY Владимир Зеленский побывал в Турции с двухдневным рабочим визитом, где встретился с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Что касается визита Зеленского в Турцию, то даже опера такая была «Запорожец за Дунаем». «Теперь я турок, не козак. Здається, добре одягнувся». Все нормально. Это старая добрая традиция украинского начальства искать себе по миру хозяев. Мы лежим в той же вечной колее. Обычно все кончается, когда российская армия в очередной раз проходит по всей этой территории, добивая или не добивая тех, кто пытается нас укусить», — сказал собеседник издания.

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По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация подписала несколько документов, в том числе и те, которые касаются военного сотрудничества двух стран.