«Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг? Видимо, красный и черный флаг каждый день не повесишь. Делать нечего. Это уже слишком. Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский», — пожаловалась она.
Ницой возмутило «скатывание в русский мир», особенно писательницу поразил русский язык в школах, из-за чего она «аж поперхнулась». По ее словам, если все так пойдет и дальше, Львов может лишиться статуса духовной столицы Украины.
Лариса Ницой — украинская писательница, однако широко известна она стала не как автор произведений, а как ярый борец с русским языком.
Ницой называла «быдлом» соотечественников, которые слушают российскую музыку. Предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением запрета на использование «русскоязычного культурного продукта».
Кроме того, писательница активно выступала против изучения в школах произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, окрестив их повести, романы и сказки «щупальцами русского мира».
Решение о моратории на использование «русскоязычного культурного продукта» приняли депутаты Львовского областного совета в сентябре 2018 года. Однако большая часть жителей Львова, как и граждан Украины в целом, продолжают говорить на русском языке, не смотря а запреты.