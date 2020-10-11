Украинская писательница Лариса Ницой, известная своими националистическими высказываниями, пожаловалась на «русификация» Львова, об этом она написала в Facebook 9 октября

«Дорогой Львов, стыдно спросить. Где ваш бандеровский флаг? Видимо, красный и черный флаг каждый день не повесишь. Делать нечего. Это уже слишком. Вы стремительно русифицируетесь. Вы давно прислушивались к своим улицам? На улицах все чаще звучит русский», — пожаловалась она.

Украинцев за госсчет ознакомят с трудами Ницой и Бабченко © Larysa Nitsoi

Лариса Ницой — украинская писательница, однако широко известна она стала не как автор произведений, а как ярый борец с русским языком.

Ницой называла «быдлом» соотечественников, которые слушают российскую музыку. Предлагала задействовать полицию для контроля за соблюдением запрета на использование «русскоязычного культурного продукта».

Кроме того, писательница активно выступала против изучения в школах произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и Федора Достоевского, окрестив их повести, романы и сказки «щупальцами русского мира».

Решение о моратории на использование «русскоязычного культурного продукта» приняли депутаты Львовского областного совета в сентябре 2018 года. Однако большая часть жителей Львова, как и граждан Украины в целом, продолжают говорить на русском языке, не смотря а запреты.