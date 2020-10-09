В 2010 году на фоне государственного переворота в стране обострились противоречия между киргизами и узбеками.
От погромов и вспышек насилия особенно пострадали города Ош и Джалал-Абад. По официальным данным, в результате беспорядков погибли более 400 человек, ранения и травмы получили около 2 тысяч (по неофициальным данным, погибли более 2 тысяч человек).
Сейчас, по словам Султангазиева, в Киргизии вопрос межэтнических конфликтов не стоит.
На первый план в обществе вышло раздражение правящей элитой, отметил эксперт. Есть ожидания, что придет новая элита, которая «будет задавать другие правила игры, более честной, более образованной и более адекватной».
Полностью интервью можно прочитать здесь.