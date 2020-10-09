Столкновений по образцу 2010 года в стране не будет, полагает киргизский эксперт Айбек Султангазиев. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

В 2010 году на фоне государственного переворота в стране обострились противоречия между киргизами и узбеками.

Бишкек, как опровержение теории майданов © REUTERS, Vladimir Pirogov

Сейчас, по словам Султангазиева, в Киргизии вопрос межэтнических конфликтов не стоит.

На первый план в обществе вышло раздражение правящей элитой, отметил эксперт. Есть ожидания, что придет новая элита, которая «будет задавать другие правила игры, более честной, более образованной и более адекватной».

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