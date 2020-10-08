Друзья популярной певицы украинского происхождения Татьяны Овсиенко переживают за ее состояние и считают, что она находится в опасности. Об этом они рассказали в комментарии «Комсомольской правде» 7 октября

Татьяна Овсиенко в последнее время редко появляется на публике. Тем не менее ее хиты «Женское счастье», «Колечко», «Школьная пора» не теряют популярности.

«Ситуация с Таней очень плохая. Она живет с трижды судимым мужчиной… Пора бить тревогу и спасать Таню!» — поделилась опасениями одна из подруг певицы.

Она рассказала, что, по свидетельству соседки Овсиенко, у певицы бывают заметные синяки, от нее слышен запах спиртного. Во время пандемии звезда осталась без работы, и это тоже злит ее сожителя.

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По ее словам, в гражданском браке с Александром Меркуловым певица превращается совсем в другого человека: «Лицо опухшее, руки стали трястись». Также она сообщила, что Овсиенко боится, что муж может ее убить.

Знакомая певицы призывает ее близких повлиять на ситуацию, иначе, по ее мнению, все может закончиться очень плохо.