Депутаты киргизского парламента не смогли достичь единства по вопросу импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Об этом 7октября сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева, передает «Интерфакс»

Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии © РИА Новости, Александр Натрускин Мыктыбека Абдылдаева.

Согласно Конституции Киргизии президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении преступления, которое должен подтвердить Генеральный прокурор.

Массовые протесты в Бишкеке вспыхнули 4 октября. Митингующие после стычек с силовиками захватили здание парламента и освободили из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь, находится в Бишкеке.