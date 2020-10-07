Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии
Андрей Грозин: Россия совершит ошибку, если поддержит одну из сторон конфликта в Киргизии
© РИА Новости, Александр Натрускин
По ее словам, все собравшиеся на заседание подписали документ для начала процедуры, кроме спикера Жогорку Кенеша Мыктыбека Абдылдаева.

Согласно Конституции Киргизии  президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении преступления, которое должен подтвердить Генеральный прокурор.

Массовые протесты в Бишкеке вспыхнули 4 октября. Митингующие после стычек с силовиками захватили здание парламента и освободили из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь,  находится в Бишкеке.

 

 