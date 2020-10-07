По ее словам, все собравшиеся на заседание подписали документ для начала процедуры, кроме спикера Жогорку Кенеша Мыктыбека Абдылдаева.
Согласно Конституции Киргизии президент может быть отрешен от должности только на основании выдвинутого парламентом обвинения в совершении преступления, которое должен подтвердить Генеральный прокурор.
Массовые протесты в Бишкеке вспыхнули 4 октября. Митингующие после стычек с силовиками захватили здание парламента и освободили из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь, находится в Бишкеке.