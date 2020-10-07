Депутаты Жогорку Кенеш, парламента Киргизии, 7 октября запустили процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбека Иманалиева

По его словам, часть депутатов уже подписала импичмент.

«Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — сказал Иманалиев.

Экономика Киргизии в шоке. Протесты напугали банкиров страны © REUTERS, Vladimir Pirogov

Массовые протесты в Бишкеке вспыхнули 4 октября. Митингующие после стычек с силовиками захватили здание парламента и освободили из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь, находится в Бишкеке.