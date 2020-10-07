По его словам, часть депутатов уже подписала импичмент.
«Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — сказал Иманалиев.
Место, где проходит заседание парламента, не разглашается, чтобы избежать давления со стороны протестующих. Депутаты собрались по инициативе Координационного совета народного доверия, который образовали представители партий, не прошедших в парламент по итогам выборов.
Массовые протесты в Бишкеке вспыхнули 4 октября. Митингующие после стычек с силовиками захватили здание парламента и освободили из тюрьмы экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Действующий президент Сооронбай Жээнбеков, как утверждает его пресс-секретарь, находится в Бишкеке.