На площади «Ала-Тоо» собрались около 400 человек. Часть из них ранее митинговали около здания правительства на «Старой площади».
По их словам, нынешний глава государства предал свой народ.
Собравшиеся требуют импичмента президента и ухода старых политиков, в частности, нового премьера Садыра Жапарова.
5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.
После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.
Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.