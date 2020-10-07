Митингующие на центральной площади столицы Киргизии требуют импичмента президента страны Сооронбая Жээнбекова, сообщает РИА Новости 7 октября

На площади «Ала-Тоо» собрались около 400 человек. Часть из них ранее митинговали около здания правительства на «Старой площади».

Погасить революцию. Как власти Киргизии пытаются справиться с протестами © REUTERS, Vladimir Pirogov

Собравшиеся требуют импичмента президента и ухода старых политиков, в частности, нового премьера Садыра Жапарова.

5 октября в Бишкеке после выборов прошли массовые протесты сторонников партий, не прошедших в парламент республики.

После попыток разгона митинга начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков.

Драгоценные проблемы: чем могут обернуться протесты в Киргизии для золотых рудников? © AFP, HASSAN AMMAR Албек Ибраимов.

Массовые беспорядки вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.