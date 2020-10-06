По данным источников канала, Телиженко не пустили на борт самолета, отправлявшегося из Киева в Нью-Йорк. Основанием стало аннулирование американской визы. Источники телекомпании не знают цели поездки бывшего украинского дипломата в США, но предполагают, что он намеревался быть недалеко от места событий в разгар предвыборной кампании.
Согласно публикации, американские власти могут включить Телиженко в санкционные списки. Как утверждает CNN, члены Демократической партии США обвиняют его в распространении дезинформации якобы в интересах РФ.
Хантер Байден был членом правления украинской газовой компании Burisma с 2014 по 2019 год, а его отец в 2016 году, находясь на посту вице-президента США, выступал с призывом уволить генпрокурора Украины Виктора Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании. Шокин был уволен, а расследование дела приостановлено. В феврале 2020 года Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по заявлению Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Джозефа Байдена.
Бывший сотрудник посольства Украины в США Телиженко в апреле сделал заявление, в котором обвинил Порошенко в том, что тот якобы получил около $200 млн за закрытие дела, связанного с Burisma. Он пояснил, что Порошенко в рамках коррупционной схемы с целью закрытия дела получил деньги из нескольких источников, владельцем которых был его соратник, бывший первый заместитель председателя фракции «Блока Петра Порошенко» в предыдущем созыве Верховной Рады Игорь Кононенко.