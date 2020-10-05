Наверняка кто-то попытается использовать белорусские протесты против интеграции между Россией и Белоруссией, если она значительно активизируется. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко не столь популярен в белорусском обществе, то интеграционный процесс может быть воспринят белорусскими гражданами якобы как его попытку удержаться у власти в обмен на сдачу суверенитета.

«Какая-то часть общества, в основном, прозападная, будет воспринимать это именно так. Вопрос состоит в том, насколько она сможет навязать повестку остальной части общества. Я думаю, что не сможет, если сделать все достаточно аккуратно, продуманно, последовательно, чтобы никто не думал, что Беларусь завтра потеряет суверенитет», — считает эксперт.

Дзермант считает, что в любом случае нужно объяснять, в чем суть интеграции, в каких формах она проходит, чтобы лишние опасения снимать.

Политолог добавил, что реальная интеграция не сможет полностью решит вопрос с политическим кризисом в республике, он имеет больше внутренние причины, и его нужно разрешать внутриполитическими методами.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.