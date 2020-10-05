Реальная интеграция между Россией и Белоруссией не сможет полностью решит вопрос с политическим кризисом в республике. Он имеет больше внутренние причины, и его нужно разрешать внутриполитическими методами. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Александр Лукашенко не столь популярен в белорусском обществе, то интеграционный процесс может быть воспринят белорусскими гражданами якобы как его попытку удержаться у власти в обмен на сдачу суверенитета.

Тем более, считает эксперт, что наверняка кто-то попытается использовать белорусские протесты против интеграции, если она значительно активизируется.

«Поэтому нужно интеграцией заниматься. От этого нельзя отказываться. При этом нужно урегулировать этот кризис внутрибелорусскими методами, не перекладывая его на внешние силы», — уверен Дзермант.

Политолог добавил, что в любом случае нужно объяснять, в чем суть интеграции, в каких формах она проходит, чтобы лишние опасения снимать.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.