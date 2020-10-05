Соседям Белоруссии частично удалось переманить на свою сторону белорусских «айтишников», но какого-то катастрофического оттока специалистов в данный момент не происходит. Об этом рассказал главный редактор IMHOclub.by Алексей Дзермант в интервью изданию Украина.ру

Алексей Дзермант: Я думаю, у Беларуси много явных преимуществ в сравнении с Россией © Facebook, Алексей Дзермант Владимир Зеленский подписал указ о мерах по привлечению специалистов отрасли информационных технологий (IT) из Белоруссии, аналогичные решения ранее принимали страны Балтии.

Эксперт отметил, что для «айтишников» в Белоруссии предусмотрены беспрецедентные налоговые льготы и неплохое социальное обеспечение, поэтому даже несмотря на то, что часть из них принимает участие в протестах, они не спешат в массе своей переезжать куда-то.

«Возможно, кто-то, кто столкнулся с белорусской правоохранительной системой, на это пойдет. Но, мне кажется, ядро IT-сектора Беларуси останется здесь, на месте», — считает Дзермант.

Политолог давил, что белорусские IT-специалисты в любом случае не поедут на Украину, поскольку и по бытовым, и по социально-политическим условиям Украина не самая привлекательная страна для них.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.