Среднестатистического американца сейчас мало волнует проблема коррупции американских политиков на Украине. Но Дональд Трамп мог уязвить своего оппонента Джо Байдена, сравнив ситуацию с уголовным преследованием Пола Манафорта. Об этом рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко 1 октября на пресс-конференции издания Украина.ру

Украинское досье: Третья мировая война началась, главный фронт – информационный © Арина Тихомирова/Украина.ру Джо Байдена во время работы на Украине заработал «целое коррупционное состояние».

Эксперт напомнил, что в 2016 году Пола Манафорта, возглавлявшего предвыборный штаб Трампа, посадили в тюрьму (что было не характерно для американской политики) за то, что он якобы получал от Виктора Януковича кэш в несколько миллионов долларов и якобы не заплатил с этого налоги.

«Получил или не получил, доказано не было. Потому что там якобы стоит какая-то подпись Манафорта. Хотя все знают, что Манафорт ни за что не расписывался. Даже если деньги получал. По сути дело было сфальсифицировано. Ему прокурор открытым текстом сообщил, что суд все равно контролируется демократами. Поэтому если он не признает вину, он сядет на 20 лет. А если признает, то сядет на четыре года. Он как разумный человек вину признал», — указал Ищенко.

Поэтому Трамп мог сравнить ситуацию с Манафортом с коррупционными скандалами Байдена, потому что многие вещи там фактически доказаны и легализованы в американском информационном пространстве его адвокатом Рудольфом Джулиани, считает политолог.

По его мнению, в данном случае американские избиратели могли бы задуматься, потому что и в случае с Манафортом, и в случае с Байденом речь идет конкретно об американской политике.

«Но вместо этого они говорили друг другу «Ты дурак», «Сам дурак», «А я хороший», — резюмировал специалист.

Слова спикера прозвучали 1 октября в ходе пресс-конференции на тему «Украинские взятки и российские тролли: внешние факторы президентской кампании в США» в рамках спецпроекта «Украинское досье» издания Украина.ру.