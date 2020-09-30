Слова замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Витольда Фокина расходятся с официальной государственной позицией. Об этом говорится в опубликованном 30 сентября заявлении Офиса президента Украины

«Работает на Россию»: фракция Порошенко потребовала возбудить дело против Фокина © Стрингер

«Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины… Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным», — говорится в обращении.

Офис президента настаивает, что мир в Донбассе возможен только на условиях Украины, то есть после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над границей.

Фракция Петра Порошенко обвинила Витольда Фокина в госизмене и потребовала возбудить в отношении него уголовное дело, глава МВД Арсен Аваков считает, что слова Фокина наносят колоссальный ущерб стране.