Во вторник, 29 сентября, Фокин перед депутатами Верховной Рады заявил, что не видит доказательство того, что Россия воюет с Украиной.
«Неприятно поражены личными оценками и комментариями, которые дал первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Витольд Фокин в Верховной Раде Украины… Очевидно, что каждый, кто представляет государство, должен всегда помнить, что нельзя путать официальное с личным», — говорится в обращении.
Офис президента настаивает, что мир в Донбассе возможен только на условиях Украины, то есть после вывода всех вооруженных формирований и передачи Киеву контроля над границей.
Фракция Петра Порошенко обвинила Витольда Фокина в госизмене и потребовала возбудить в отношении него уголовное дело, глава МВД Арсен Аваков считает, что слова Фокина наносят колоссальный ущерб стране.