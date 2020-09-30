Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского - Андрей Ермак 29 сентября на своей странице в Facebook призвал первого премьер-министра страны, заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Витольда Фокина выйти из переговоров по Донбассу из-за его последних заявлений

«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — написал Ермак и призвал критиков Фокина обращать внимание не на заявления, а на принимаемые решения в части урегулирования в Донбассе.

Заявка на открытую диверсию. Гончаренко раскритиковал Фокина за слова о войне с Россией © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В начале сентября Фокин попал в базу «Миротворец» за слова о том, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо добиться взаимных уступок. Экс-премьер был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».

На прошлой неделе Фокин пригрозил выйти из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он пояснил, что вынужден будет покинуть ТКГ, если не получит поддержку от власти и если в течение месяца никто не выслушает его «отдельные предложения».