«Моя личная позиция — господин Фокин должен уйти из ТКГ», — написал Ермак и призвал критиков Фокина обращать внимание не на заявления, а на принимаемые решения в части урегулирования в Донбассе.
87-летний Фокин согласился войти в ТКГ в августе. 30 июля украинскую делегацию возглавил первый президент страны, 86-летний Леонид Кравчук.
В начале сентября Фокин попал в базу «Миротворец» за слова о том, что сторонам конфликта в Донбассе необходимо добиться взаимных уступок. Экс-премьер был назван провокатором, который сознательно участвует в «антиукраинских пропагандистских мероприятиях».
На прошлой неделе Фокин пригрозил выйти из переговоров по урегулированию ситуации в Донбассе. Он пояснил, что вынужден будет покинуть ТКГ, если не получит поддержку от власти и если в течение месяца никто не выслушает его «отдельные предложения».