Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины следовало бы заняться нечестными чиновниками вместо необоснованных угроз пользователям интернета. Об этом адвокат и правозащитник Андрей Гожый заявил в интервью изданию Украина.ру

ВКонтакте собирает данные украинцев перед выборами – СНБО © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Алексей Данилов заявил, что пользователи российских интернет-ресурсов, запрещенных на Украине, будут поставлены на учет в правоохранительных органах. По его словам, в ближайшее время на Украине будет решен вопрос о прекращении работы приложения «ВКонтакте».

«Это надо так понимать, что секретарю СНБО надо почитать украинские законы, Конституцию, чтобы не говорить такую… На какой учет, на каком основании? Вообще-то незаконная слежка и сбор информации о гражданах являются отдельным составом преступления. Есть презумпция невиновности», — заявил Гожый.

По его словам, СНБО — «бесполезный абсолютно орган», а Данилов — «бесполезный абсолютно чиновник», которые «прожирают деньги нищей страны и имитируют видимость работы».

Адвокат подчеркнул, что куда более продуктивным решением было бы поставить на учет владельцев бизнеса в России, а также чиновников, которые ездят на «Майбахах» и «Ягуарах», а по декларациям имеют зарплату в пару долларов.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.