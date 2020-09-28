При нынешней власти в Украине дела против национал-радикалов будут спускать на тормозах, поскольку самой власти нужны те, кто может выполнять за неё грязную работу. Зато активно преследуют тех, кто замечен в вольнодумстве. Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру адвокат и правозащитник Андрей Гожый

- Андрей, нам стало известно, что украинская полиция готовит подозрение (пидзору) лидеру ультраправой радикальной организации С14 Евгению Карасю. Одно из подозрений касается инцидента с нападением в суде Житомира национал-радикалов на вас и на журналиста Андрея Лактионова, что случилось два года тому назад, в сентябре 2018-го. Вам известны какие-то подробности о ходе расследования?

— Могу сказать, что благодаря активности, в том числе правозащитной организации «Сеть Солидарности», информация об этом нападении попала в дипломатическую, скажем так, сферу, стала известной на уровне государств. Поэтому и зашевелилась наша правоохранительная система — дали поручения следователям чуть-чуть прижать хвост Карасю.

- Чуть-чуть?

— Не уверен, что это дело действительно будет иметь какую-то перспективу, поскольку мы знаем, с кем сотрудничают неонацисты. Они являются негласным подразделением наших силовых органов. А то, что активизировали следственные действия, — это правда. После двух лет затишья наши правоохранители начали допрашивать людей, вызывать свидетелей… Не прошло и двух лет. Но националистов это встревожило. По интервью одного из соучастников видно, что они запаниковали. Но я думаю, никто их в обиду не даст. Пощиплют немного, а потом опять спустят дело на тормозах, как только актуальность немного поуляжется.

- Получается, что в течение двух лет дело не расследовали, никаких следственных действий не проводилось? Хотя дело громкое — нападение на адвоката и на журналиста прямо в зале суда…

— Что-то они, возможно, и провели, какие-то следственные действия для проформы. Однако у нас есть пул неприкасаемых в стране, и провластные нацисты относятся к этому пулу неприкасаемых. Какое бы ни было даже внешнее давление, силовой блок прекрасно понимает, что если их (национал-радикалов. — Ред.) отдать на растерзание закону, наказать их по закону, тогда никто не пойдёт делать для власти грязную работу, нападать на адвокатов и на журналистов, заниматься рейдерством и похищениями… Карась без щуки — акула. Почему нацисты на Украине чувствуют себя безнаказанно © ua.today

Поэтому я думаю, что небольшие встряски, конечно, будут, но выгодополучателям всё же интереснее сохранение нынешней ситуации.

- Зато в других делах правоохранительные органы проявляют больше активности. Например, если дело касается проявлений нелояльности в интернете. Вы уже рассказывали о вашей подзащитной — женщине-почтальоне, которую преследуют за пост в соцсети…

— Даже не за пост, а за репост не ею написанного текста в жутко запрещённой у нас соцсети «ВКонтакте» ей «шьют» дело о покушении на территориальную целостность Украины и о призывах к свержению украинской власти. За репост текста, начинающегося фразой «Хватит быть рабами Порошенко…» и опубликованного как раз перед вторым туром голосования на президентских выборах. Я уж и не знаю, почему прокуроры ничего не предъявляют Владимиру Зеленскому, нынешнему президенту, который, помнится, тоже что-то подобное говорил — обещал, что станет «приговором» для Порошенко, и прочее, и прочее.

- А что происходит в деле почтальона, назовём это так?

— У нас был суд на прошлой неделе, но прокуратура просто не пришла на него. Просто взяли и не пришли. Дело получило общественный резонанс, огласку, и в суд начали приезжать журналисты. И вот прокуратура не прислала в суд своего представителя, даже не написав никакого письма. Это открытое неуважение и к сторонам процесса, и к суду, и к украинскому закону. Посмотрим, как будет реагировать Генеральная прокуратура на такие художества. Думаю, реакции не будет, они там другими делами обеспокоены… Гожый: СБУ при Зеленском сажает за репосты и считает лайки © Facebook, Андрей Гожый

- Кстати, о запрещённой в Украине сети «ВКонтакте». Секретарь Совбеза Украины высказался недавно в том духе, что пользователями этой соцсети займутся правоохранительные органы, что их будут ставить на учёт… Как это понимать?

— Это надо так понимать, что секретарю СНБО надо почитать украинские законы, Конституцию, чтобы не говорить такую… На какой учёт, на каком основании? Вообще-то незаконная слежка и сбор информации о гражданах являются отдельным составом преступления. Есть презумпция невиновности. Но тут лишь бы поговорить.

Сидит бесполезный абсолютно орган, сидит бесполезный абсолютно чиновник, и прожирают деньги нищей страны — на здания, на секретарш, на сотрудников. И имитируют видимость работы. Но, кроме производства чуши в промышленных масштабах, мало что получается… Лучше вы поставьте на учёт тех, у кого бизнес в России, начните с этого вопроса, если уж вы рассказываете нам про жуткую войну с Российской Федерацией. Начните с этого учёта. Начните ставить на учёт тех, у кого нетрудовые доходы, ставьте на учёт чиновников, которые ездят на «Майбахах» и «Ягуарах», а по декларациям имеют зарплату в пару долларов, — вот с них начните. Но не будет такого учёта. Наша компрадорская буржуазия, одуревшая от халявного бабла, одуревшая от неограниченной власти и беззакония, уже просто не знает, чем бы ещё себя потешить.