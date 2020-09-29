Верховная Рада Украины впервые за свою историю рассмотрела электронную петицию от граждан — в ней депутатам предлагается создать парламентскую временную следственную комиссию по делу задержанных в Минске россиян, передает РИА Новости 29 сентября

Киев потребовал выдачи Украине задержанных в Белоруссии россиян, якобы участвовавших в военных событиях на востоке Украины, однако Минск передал арестованных Москве.

Авторы петиции потребовали выяснить причины таких действий белорусских властей. По закону, если наберется 25 тысяч голосов, то депутаты должны рассмотреть такое «обращение» граждан, но до сих пор ни одна петиция так и не была рассмотрена парламентом.

«Впервые в истории Верховной Рады, как мне сообщили — это точно, мы начинаем слушание по новой процедуре… Это рассмотрение электронной петиции», — сказал первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Глава комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Александр Завитневич заявил, что постановление о создании временной следственной комиссии по делу о задержанных россиянах уже было зарегистрировано в Раде.

Генпрокурор Украины заявила об открытии трех уголовных дел по «вагнеровцам» © Facebook, Ирина Венедиктова

Позже арестованных выдали Москве, несмотря на требование Киева. На Украине назвали все произошедшее сорванной спецоперацией СБУ.