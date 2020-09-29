Украинские следователи пока не установили заказчиков убийства журналиста Павла Шеремета, передает 28 сентября агентство «Укринформ»

Суд в Киеве оставил подозреваемого в убийстве Павла Шеремета под стражей © Facebook Андрій Антоненко

Ранее суд продлил подозреваемым меру пресечения до 23 октября. До этой даты один из них — Андрей Антоненко — будет находиться под арестом, Юлия Кузьменко будет находиться под круглосуточным домашним арестом. С третьей подозреваемой — Яны Дугарь — суд ранее снял электронный браслет, тем самым смягчив предыдущую меру пресечения.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании «Украинская правда», а также на «Радио Вести».

В декабре 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что Нацполиция задержала подозреваемых в убийстве Шеремета. По версии следствия, к нему причастны по меньшей мере пять человек, среди них участники военной операции в Донбассе. Три человека были задержаны. Основной версией убийства следствие назвало дестабилизацию социально-политической ситуации в стране. Позже адвокат одного из подозреваемых Антоненко Леонид Маслов сообщил о смене формулировки подозрения по данному делу, согласно которой организаторами убийства считаются неустановленные лица, которые действовали по личным мотивам. После адвокат подозреваемой Дугарь Николай Ореховский заявил, что досудебное расследование по делу об убийстве Шеремета завершено.