Решение армянского руководства объявить мобилизацию и военное положение из-за вооруженных столкновений в Карабахе имело все основания, ситуация в регионе очень серьезная. Об этом рассказал директор Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Обстрелы Азербайджаном территории Нагорного Карабаха не были случайностью © Sputnik /Asatur Yesayants

«Ситуация серьезная. Развернётся ли она в широкомасштабные широкомасштабные действия на земле (война — это не просто артобстрелы), мне сказать пока трудно. Но в общем ситуация серьезная, и причины для того чтобы реагировать соответствующим образом есть», — указал Искандарян.

Политолог добавил, что поведение Азербайджана на протяжении нескольких недель давало основание думать, что нечто подобное могло произойти.

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В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.

В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.