Эксперт подчеркнул, что хотя периодически между Арменией и Азербайджаном происходили вооруженные столкновения, с 1994 года не было ни разу, чтобы карабахские города и столица непризнанной республики Степанакерт подвергались артиллерийским обстрелам.
«Ситуация серьезная. Развернётся ли она в широкомасштабные широкомасштабные действия на земле (война — это не просто артобстрелы), мне сказать пока трудно. Но в общем ситуация серьезная, и причины для того чтобы реагировать соответствующим образом есть», — указал Искандарян.
Политолог добавил, что поведение Азербайджана на протяжении нескольких недель давало основание думать, что нечто подобное могло произойти.
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В воскресенье, 27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских. По заявлению МО Армении, Карабах «подвергся воздушным и ракетным атакам».
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию. Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения.
В Баку заявили, что необходимости в мобилизации нет, армия укомплектована. Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности.