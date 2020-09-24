Компания «Московский школьник» требует исполнить решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 30,9 млн рублей с российского оппозиционера Алексея Навального

По этому иску уже арестована квартира Навального в Марьино, рассказала пресс-секретарь последнего Кира Ярмыш.

«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московский школьник", принадлежащей Евгению Пригожину», — написала Ярмыш в Twitter.

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Она также напомнила, что ранее были арестованы счета НКО Навального Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Любови Соболь.

28 октября 2019 года Арбитражный суд в Москвы удовлетворил иск компании «Московский школьник», поставляющей питание для школ, к Навальному, Соболь и ФБК, постановив взыскать с них примерно 88 млн рублей.

Из них Навальный должен внести 30 млн 974 тыс. 481 рубль.

Суд признал не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения о проблемах организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы.