По этому иску уже арестована квартира Навального в Марьино, рассказала пресс-секретарь последнего Кира Ярмыш.
«Приставы наложили арест на квартиру Алексея Навального. Это связано с иском компании "Московский школьник", принадлежащей Евгению Пригожину», — написала Ярмыш в Twitter.
По ее словам, 27 августа приставы-исполнители объявили о запрете регистрационных действий на его долю в квартире в Марьино, что означает, что квартиру нельзя продать, подарить или заложить. Тогда же были арестованы и счета Навального, рассказала Ярмыш.
Она также напомнила, что ранее были арестованы счета НКО Навального Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) и оппозиционера Любови Соболь.
28 октября 2019 года Арбитражный суд в Москвы удовлетворил иск компании «Московский школьник», поставляющей питание для школ, к Навальному, Соболь и ФБК, постановив взыскать с них примерно 88 млн рублей.
Из них Навальный должен внести 30 млн 974 тыс. 481 рубль.
Суд признал не соответствующими действительности распространенные ответчиками сведения о проблемах организации истцом питания детей в детских садах и школах Москвы.