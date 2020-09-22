Почти 140 горняков четырех шахт в Днепропетровской области продолжают протестовать под землей, требуя повышения зарплаты и улучшения условий труда. Об этом глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец сообщил на своей странице в Facebook 22 сентября

Бастующих под землей шахтеров на Украине начали увозить скорые © РИА Новости, Наталья Селиверстова | Перейти в фотобанк

«Продолжают подземную акцию протеста 139 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината», — написал Волынец.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил местным властям организовать диалог между работниками и руководством комбината. Делегация шахтеров и членов их семей 15 августа объявила о проведении бессрочной акции в Киеве.

КЖРК является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», где начались забастовки, — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.