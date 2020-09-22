В начале сентября он рассказал, что горняки шахты «Октябрьская» в Кривом Роге объявили об акции протеста и отказались подниматься на поверхность, требуя повысить зарплату и улучшить условия труда. Позднее в их поддержку под землей бастовали уже почти 400 горняков четырех шахт предприятия «Криворожский железорудный комбинат» (КЖРК).
«Продолжают подземную акцию протеста 139 горняков четырех шахт Криворожского железорудного комбината», — написал Волынец.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль поручил местным властям организовать диалог между работниками и руководством комбината. Делегация шахтеров и членов их семей 15 августа объявила о проведении бессрочной акции в Киеве.
КЖРК является крупнейшим частным предприятием Украины по добыче железной руды подземным способом. Шахты «Родина», «Октябрьская», «Гвардейская» и «Терновская», где начались забастовки, — основные структурные подразделения, входящие в состав комбината.