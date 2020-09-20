«США ожидают, что все члены ООН в полном объёме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры», — говорится в его заявлении.
В тот же день глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США в 2018 году вышли из соглашения по иранскому атому и, следовательно, не имеют возможности восстанавливать санкции ООН против этой страны.
«США в одностороннем порядке 8 мая 2018 года вышли из соглашения и с тех пор не участвовали в связанных с ним инициативах. Поэтому их нельзя считать стороной-участницей соглашения. Следовательно, США не могут восстанавливать санкции ООН в рамках резолюции 2231», — написал он в Twitter.
Как отмечается, большинство членов Совета безопасности (СБ) ООН полагают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном.
Ожидаются жаркие споры сторон в СБ ООН по данному вопросу.