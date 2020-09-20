США восстановили предусмотренные ООН санкции против Ирана и готовы вводить санкции против стран, которые не поступят так же, сказал глава Госдепа Майк Помпео 20 сентября

«США ожидают, что все члены ООН в полном объёме будут выполнять свои обязанности и имплементируют эти меры», — говорится в его заявлении.

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«США в одностороннем порядке 8 мая 2018 года вышли из соглашения и с тех пор не участвовали в связанных с ним инициативах. Поэтому их нельзя считать стороной-участницей соглашения. Следовательно, США не могут восстанавливать санкции ООН в рамках резолюции 2231», — написал он в Twitter.

Как отмечается, большинство членов Совета безопасности (СБ) ООН полагают, что в данном случае США не имеют права восстанавливать санкции, так как по собственной воле вышли из ядерной сделки с Ираном.

Ожидаются жаркие споры сторон в СБ ООН по данному вопросу.