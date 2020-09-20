В городе были замечены военные грузовики и автозаки, они двигались Партизанскому проспекту и в районе проспекта Дзержинского.
Также сообщается, что в район площади Государственного флага и дворца Независимости прибыли грузовик внутренних войск и колонна милицейской спецтехники.
Акция под названием «Марш справедливости» запланирована на 14:00 в центральной части проспекта Независимости.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.