В Минск в преддверии акции протеста съезжается спецтехника. Об этом в воскресенье, 20 февраля, сообщил портал Onliner.by

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Также сообщается, что в район площади Государственного флага и дворца Независимости прибыли грузовик внутренних войск и колонна милицейской спецтехники.

Акция под названием «Марш справедливости» запланирована на 14:00 в центральной части проспекта Независимости.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил действующий президент Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.