Специалист сказал, что бутылка, на которой якобы нашли следы боевого «Новичка», могла быть откуда угодно, «все бутылки одинаковы».
«Доказать, что это именно та бутылка — невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», — пояснил Ринк.
Ранее соратники Навального сообщили, что после инцидента в самолете, вернулись в гостиничный номер, где жил оппозиционер в Томске, вызвали адвоката и упаковали под опись все, что там нашли, в том числе бутылки с водой.
Сделав с них смывы, одна из лабораторий Германии выявила «наличие» на пластике отравляющего вещества из группы «Новичок».
Известие о том, что блогер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.
Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.
Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.
Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».
При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.
Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет».