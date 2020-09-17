Один из разработчиков боевого отравляющего вещества Леонид Ринк заявил, что если бы оппозиционера Алексея Навального отравили «Новичком» с помощью бутылки, то погиб бы и он и все, кто ее трогал. Версию эксперта опубликовало РИА Новости 17 сентября

Специалист сказал, что бутылка, на которой якобы нашли следы боевого «Новичка», могла быть откуда угодно, «все бутылки одинаковы».

«Доказать, что это именно та бутылка — невозможно, а значит, эту бутылку можно подготовить в любой точке земного шара», — пояснил Ринк.

Ранее соратники Навального сообщили, что после инцидента в самолете, вернулись в гостиничный номер, где жил оппозиционер в Томске, вызвали адвоката и упаковали под опись все, что там нашли, в том числе бутылки с водой.

Германский кризис имени Навального © REUTERS, Courtesy of Instagram @NAVALNY

Известие о том, что блогер госпитализирован в Омске, появилось в СМИ 20 августа.

Навальному стало плохо в самолете, выполнявшем рейс Томск — Москва, борт был экстренно посажен в Омске.

Российские врачи пришли к выводам, что у политика нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови, а как следствие — и кому.

Позднее блогера по просьбе супруги перевезли самолетом в Германию в клинику «Шарите», где у него якобы выявили отравление «Новичком».

При этом Берлин отказался предоставить доказательства и назвать лаборатории, где выявили якобы отравляющее вещество.

Алексей Навальный находился в медикаментозной коме более 20 дней, а когда пришел в себя, написал пост в Instagram, где рассказал, что «пока еще ничего не умеет».