«После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», — рассказал бывший президент национальной Академии наук Белоруссии Александр Войтович.
Официального подтверждения этой информации пока не было, но, по сведениям Войтовича, Николай Лукашенко перевелся из лицея БГУ в гимназию при МГУ.
В колледже МГУ информацию о переводе Лукашенко не подтвердили, заявив, что учебное заведение пока что находится на дистанционном обучении. Никаких сведений о поступлении сына президента Белоруссии им пока не поступало, но в учебном заведении отметили, что «все возможно».
Еще одним потенциальным местом учебы Лукашенко может стать Академия имени Тимирязева, куда он сможет поступить, если сдаст экстерном экзамены.
Издание со ссылкой на сотрудника КГБ сообщило, что Николая Лукашенко еще 4 сентября видели в Минске, однако после его в обстановке секретности доставили в Москву.
В мае 2020 года сын Лукашенко сдал вступительные экзамены в лицей при Белорусском государственном университете, однако позже забрал документы. В этом году он окончил 9 класс.