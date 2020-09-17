Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай из-за напряженной ситуации в стране продолжит свое обучение в Москве. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщило издание «КП»

«После событий, что произошли в августе, службы Лукашенко оценили ситуацию и пришли к выводу, что Коле будет очень некомфортно. Ведь лицей выступил с осуждением того, что произошло. Видимо, решили, что плохое отношение преподавателей к Лукашенко будет перенесено на его сына. Поэтому Коля забрал документы и будет учиться в Москве», — рассказал бывший президент национальной Академии наук Белоруссии Александр Войтович.

Официального подтверждения этой информации пока не было, но, по сведениям Войтовича, Николай Лукашенко перевелся из лицея БГУ в гимназию при МГУ.

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Еще одним потенциальным местом учебы Лукашенко может стать Академия имени Тимирязева, куда он сможет поступить, если сдаст экстерном экзамены.

Издание со ссылкой на сотрудника КГБ сообщило, что Николая Лукашенко еще 4 сентября видели в Минске, однако после его в обстановке секретности доставили в Москву.

В мае 2020 года сын Лукашенко сдал вступительные экзамены в лицей при Белорусском государственном университете, однако позже забрал документы. В этом году он окончил 9 класс.