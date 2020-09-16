Светлане Тихановской сейчас нужно напоминать о себе, поскольку, белорусский кризис развивается так, что она становится никому не нужной фигурой. Об этом рассказал политолог Александр Носович 16 сентября в комментарии радио Sputnik

Не Тихановская. Золотарев рассказал, кто был бы лучшим «белорусским Гуайдо» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко покинет свой пост мирно, он получит гарантии личной безопасности.

Сейчас, отметил эксперт, Тихановская нужна только Литве и Польше, которые все еще лелеют надежду на то, чтобы сделать из нее «белорусского Гуаидо», превратить ее в своего агента и продвинуть в лидеры белорусской оппозиции.

«Необходимость всего этого и толкает Тихановскую проявлять активность в публичной среде, хотя интерес к ней падает. Ей нужно выскакивать с какими-нибудь громкими и достаточно глупыми заявлениями, чтобы на них обращали внимание, и чтобы ее обсуждали. Это заявление о Лукашенко — одно из них», — пояснил Носович.

Массовые акции протеста и столкновения с ОМОНом проходят в Белоруссии с 9 августа, когда состоялись выборы президента. Протестующие не доверяют официальным результатам, согласно которым действующий глава государства набрал более 80% голосов.

Сейм Литвы назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом.

Власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.