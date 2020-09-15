Пункт пропуска «Новые Яриловичи» — «Новая Гута» сейчас закрыт. О предстоящей приостановке работы в таможенной службе Украины сообщали заранее, правда, в сообщении было указано, что закроется пункт в связи с ремонтными работами на 10 дней раньше.
Сейчас проблему решают на высоком уровне обе стороны. К застрявшим на границе людям приехал губернатор Гомельской области Белоруссии Геннадий Соловей.
Он пообещал хасидам пригнать на нейтральную полосу 5-6 автобусов, чтобы дети паломников смогли переночевать в тепле. Также глава региона предложил нуждающимся медицинскую помощь.
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил ситуацию с председателем Государственной пограничной службы Сергеем Дейнеко, тот обязался решить вопрос.
Брацлавский хасидизм — одно из течений иудаизма, основанное раввином Нахманом.
Для последователей этой ветви хасидизма важно проявлять радость, служение сопровождается хлопаньем, песнями и танцами.
В еврейский Новый год брацлавские хасиды стремятся совершить паломничество в Умань — на могилу основателя своей веры Нахмана.
Ежегодно Украину посещают 15-20 тысяч хасидов.