Хасиды, поехавшие в украинскую Умань на еврейский Новый год, застряли между пунктами пропуска «Новая Гута» и «Новые Яриловичи». Ночь паломники провели прямо на земле, а уже днем стали препятствовать проезжающим мимо фурам, завязался конфликт, другие паломники устроили танцы, пишет портал TUT.BY 15 сентября

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