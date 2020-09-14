Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская обратилась к российскому лидеру Владимиру Путину в преддверии его встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи. Ее обращение было опубликовано в Telegram-канале «Пул Первой» 14 сентября

Расставить точки над «i»: зачем Лукашенко прилетел к Путину © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк

«Я хочу напомнить Владимиру Путину: что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи, это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью. Потому что белорусский народ отказал Лукашенко в доверии и поддержке на выборах. Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с диктатором, а не с белорусским народом», — заявила Тихановская.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов уехала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау также заявил, что его страна уже не считает Лукашенко легитимным президентом Белоруссии. Кроме того, министры ЕС рассматривают возможность введения санкций в отношении высокопоставленных белорусских чиновников.