Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская направила Верховному комиссару по правам человека ООН Мишель Бачелет данные о водоснабжении Крыма, которые она ранее запросила. Об этом в понедельник, 14 сентября, сообщает РИА Новости

«Искусственная проблема»: в Киеве не верят в водный дефицит в Крыму © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк интересовало перекрытие Украиной поставок воды по Северо-Крымскому каналу.

В отправленных материалах, по словам Поклонской, содержится информация о последствиях незаконного перекрытия Северо-Крымского канала, питавшегося от реки Днепр. Канал являлся основным источником пресной воды для населения полуострова и обеспечивал 85% потребностей жителей в чистой воде.

Она также добавила, что перекрытие канала привело к опустошению водохранилищ, перебоям в водоснабжении городов и районов, засолению почв, а также создало реальную угрозу жизни и здоровью населения Крыма и экологии части Юго-Восточной Европы.

Поклонская призвала Верховного комиссара по правам человека ООН осудить действия Украины и принять все возможные меры для восстановления водоснабжения полуострова.

Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке.

Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелели из-за малого количества осадков.