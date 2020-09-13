«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — сказал Кузьмин.
Он отметил, что этим людям не хватает только повода для захвата власти, который бы «легитимизировал их действия». При этом команда Порошенко уже создает все необходимые условия для госпереворота.
Нардеп предположил, что вскоре фракция Порошенко устроит «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и призовет людей выходить на улицы.
Это, по мнению депутата, станет необходимым поводом для групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.