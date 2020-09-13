Экс-президент Украины Петр Порошенко и его команда планируют государственный переворот, уверен депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин. Об этом он заявил в эфире телеканала ZIK, передает РИА Новости в воскресенье, 13 сентября

«В органах государственной власти и в правоохранительных органах, и в силовых структурах, в том числе и в армии, существует довольно большая группа людей, недовольных действующим президентом и готовых присоединиться к государственному перевороту в удобное для них время», — сказал Кузьмин.

«Порошенко готовит начало реванша на осень». Эксперты о ситуации на Украине © Facebook, Петро Порошенко

Нардеп предположил, что вскоре фракция Порошенко устроит «бутафорский сбор подписей» за создание следственной комиссии по расследованию действий нынешней власти, а после неудачи обвинит парламент в недееспособности и призовет людей выходить на улицы.

Это, по мнению депутата, станет необходимым поводом для групп украинского общества, которые готовы на свержение власти вооруженным путем.