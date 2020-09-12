Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания с силовым блоком Совета безопасности республики 12 сентября отметил, что содержание усиленного воинского контингента на западной границе дорого обходятся республике, сообщил Интерфакс

Первый вопрос, с которого началось совещание, касался ситуации на западной границе. Лукашенко потребовал доклад министра обороны и начальника Генштаба о действиях белорусской армии в ближайшее время.

«То есть, если натовские войска в Польше, Литве в принципе закончили так называемые учения и не шевелятся там больше, нам следует адекватно на это реагировать. Мы не можем там долгое время без необходимости держать Вооруженные Силы в таком количестве. Тем более что это недешево обходится», — приводит агентство слова Лукашенко.

«Народные дружины» против защитников власти: протест в Белоруссии перестал быть мирным © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Спустя месяц после выборов протестные акции продолжаются в различных городах Белоруссии — как в будние, так и в выходные дни. Также проходят митинги сторонников Лукашенко.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов.

Несмотря на это, оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская, которая набрала около 10% согласно данным ЦИК.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты ее сторонников. При этом сама Тихановская уехала в Литву.