Ранее как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в Донбассе не состоялась, и считают, что помощники лидеров нормандского формата обсудят причины ее отмены.
Другое дело, подчеркнул эксперт, что бесконечно это продолжаться не будет, и украинским властям об этом стоит помнить.
«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — убежден Гаспарян.
Также, по его мнению, нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата начнут задавать украинской стороне неприятные вопросы о невыполнении ей своих обязательств.
Собеседник издания добавил, что у Москвы есть экономические, политические, и санкционные рычаги давления на Киев, но пока что Москва пока этим не пользуется.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.