Москва многократно говорила о том, что ее прежде всего интересует мир в Донбассе. Поэтому она готова еще какое-то время соблюдать правила игры и давать Украине шанс. Об этом рассказал политический обозреватель Армен Гаспарян в интервью изданию Украина.ру

Армен Гаспарян: Эпическая история с невыполнением Киевом обязательств по Донбассу закончится © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков, в Кремле сожалеют о том, что совместная инспекция в Донбассе не состоялась, и считают, что помощники лидеров нормандского формата обсудят причины ее отмены.

Другое дело, подчеркнул эксперт, что бесконечно это продолжаться не будет, и украинским властям об этом стоит помнить.

«Это как нарыв, который рано или поздно лопнет, и вся эта эпическая история с невыполнением взятых на себя обязательств закончится. Украине стоит об этом помнить и не заниматься проверкой терпения у Москвы», — убежден Гаспарян.

Также, по его мнению, нужно учитывать, что рано или поздно остальные страны нормандского формата начнут задавать украинской стороне неприятные вопросы о невыполнении ей своих обязательств.

Собеседник издания добавил, что у Москвы есть экономические, политические, и санкционные рычаги давления на Киев, но пока что Москва пока этим не пользуется.

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