По его словам, видеообращение, в котором Бабарико и глава его избирательного штаба Мария Колесникова объявляют о создании новой политсилы «Вместе», было записано еще до того, как сам Бабарико оказался в СИЗО КГБ.
Напомним, бывшего главу «Белгазпромбанка» задержали в июне этого года, и он не смог принять участие в выборах президента.
Опубликованное 31 августа обращение было планом Б оппозиционеров, утверждает Алексей Дзермант. Тем не менее, одно дело заявить о создании партии, а другое — начать политическую деятельность.
«Власть не идет на уступки и переговоры с улицей. Поэтому им нужна такая политическая субъектность, которая воплотит в себе этот протест. Мария Колесникова претендует на какую-то лидирующую позицию. У нее есть в этих кругах определенная популярность. Скорее всего, она и будет лидером этой партии», — объяснил политолог.
В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По их итогам ЦИК Белоруссии огласил победу Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% избирателей.