На волне антипрезидентских выступлений в Белоруссии партия экс-кандидата в президенты Виктора Бабарико заберет часть протестного электората. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал белорусский политолог Алексей Дзермант

Алексей Дзермант: перспективы партии Бабарико и Колесниковой Мария Колесникова объявляют о создании новой политсилы «Вместе», было записано еще до того, как сам Бабарико оказался в СИЗО КГБ.

Напомним, бывшего главу «Белгазпромбанка» задержали в июне этого года, и он не смог принять участие в выборах президента.

Опубликованное 31 августа обращение было планом Б оппозиционеров, утверждает Алексей Дзермант. Тем не менее, одно дело заявить о создании партии, а другое — начать политическую деятельность.

«Власть не идет на уступки и переговоры с улицей. Поэтому им нужна такая политическая субъектность, которая воплотит в себе этот протест. Мария Колесникова претендует на какую-то лидирующую позицию. У нее есть в этих кругах определенная популярность. Скорее всего, она и будет лидером этой партии», — объяснил политолог.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы. По их итогам ЦИК Белоруссии огласил победу Александра Лукашенко, за которого проголосовали 80,1% избирателей. Второе место на выборах заняла Светлана Тихановская, которую поддержали 10,1% избирателей.