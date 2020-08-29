Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов отправил правительство республики в отставку. Соответствующее постановление было опубликовано на сайте главы республики в субботу, 29 августа

«В соответствии с частью 2 статьи 75 и частью 3 статьи 76 Конституции Республики Южная Осетия постановляю: 1. Освободить Пухаева Эрика Георгиевича от должности Председателя Правительства Республики Южная Осетия согласно его заявлению. 2. Объявить об отставке Правительства Республики Южная Осетия», — говорится в документе.

Ищенко объяснил, почему Южная Осетия может войти в состав РФ, а Абхазия – нет © РИА Новости, Андрей Архипов | Перейти в фотобанк Геннадий Бекоев. Отправленное в отставку правительство будет исполнять свои обязанности до назначения нового состава.

Ранее сообщалось, что 28 августа в центре Цхинвала протестующие требовали отставки правительства после того, как по городу распространилась информация о смерти местного жителя, который был задержан по подозрению в покушении на главу МВД республики Игоря Наниева.