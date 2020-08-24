Министерство обороны Белоруссии проинформировало о провокации со стороны Литвы. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил Telegram-канал Sputnik Беларусь

Глухая оборона власти. Марш оппозиции в Минске прошел в условиях, максимально приближенных к гражданской войне © РИА Новости, Евгений Одиноков | Перейти в фотобанк

«Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — заявили в пресс-службе ведомства.

Соответствующие материалы Минобороны направило в МИД для подготовки ноты протеста литовской стороне.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединится к акции в поддержку протестующих в Белоруссии 23 августа. Акция началась в центре города на Кафедральной площади, оттуда участники выстроились до посольства Белоруссии, а дальше по автомагистрали Вильнюс — Минск до контрольно-пропускного пункта Медининкай на литовско-белорусской границе.