По данным ведомства, примерно в 19:30 23 августа с сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с «антигосударственной символикой».
«Благодаря действиям экипажей вертолетов Ми-24 из состава дежурных сил ПВО полет воздушных шаров был пресечен без применения оружия», — заявили в пресс-службе ведомства.
Соответствующие материалы Минобороны направило в МИД для подготовки ноты протеста литовской стороне.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что присоединится к акции в поддержку протестующих в Белоруссии 23 августа. Акция началась в центре города на Кафедральной площади, оттуда участники выстроились до посольства Белоруссии, а дальше по автомагистрали Вильнюс — Минск до контрольно-пропускного пункта Медининкай на литовско-белорусской границе.