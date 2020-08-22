Встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской с французским философом Бернаром-Анри Леви должна была насторожить участников протестов в Белоруссии, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Ранее стало известно, что Тихановская встретилась с Леви в Вильнюсе. Французский философ известен тем, что активно поддерживает революционные движения в разных странах. В частности, в 1999 году он призывал страны НАТО начать бомбардировку Югославии.

«Думаю, Тихановская даже не в курсе была, с кем она встречается. Ей в Литве, что говорят, то она и делает. На мой взгляд, да, появление Леви должно было насторожить тех участников белорусских протестов, которые думают, что они, выступая против Лукашенко, выступают не против связей с России. Уж если Леви включился, мы должны понимать, это однозначно против России, это однозначно попытка повести Белоруссию по сценарию киевского майдана и других майданов, которые Бернар-Анри Леви поддерживал», — отметил эксперт.

Владимир Корнилов о протестах в Минске: Любой дончанин поддержал бы сейчас самый жестокий разгон майдана © РИА Новости, Владимир Трефилов

Полный текст интервью можно прочесть здесь.

Массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, с более чем 80% голосов одержал победу действующий президент Александр Лукашенко. Оппозиция считает, что на выборах победила его основная соперница Светлана Тихановская.

В отношении протестующих применялись слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По информации МВД, задержаны несколько тысяч человек, пострадали десятки сотрудников милиции и демонстрантов. По всей стране также проходят забастовки работников предприятий.

При этом президент Лукашенко заявил, что покидать свой пост не собирается, и допустил перевыборы только при условии появления новой Конституции республики.