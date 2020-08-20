Литва внесла президента Александра Лукашенко в список невъездных. Об этом 19 августа сообщил глава министерства иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс, передает Sputnik

Эксперт объяснил, почему Литва и Латвия серьезно поссорились из-за Белоруссии © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова накануне на своей странице в Facebook прокомментировала эту информацию.

«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала она.

Ранее президенты трех балтийских государств и Польши предлагали посредничество для урегулирования ситуации в стране.