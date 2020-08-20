Страна запретила въезд еще 31 белорусскому чиновнику, министр Литвы не стал раскрывать весь список, но уточнил, что в него попали должностные лица, представляющие ОМОН, КГБ и избирательную комиссию. Список уже передан на утверждение в МВД Литвы.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова накануне на своей странице в Facebook прокомментировала эту информацию.
«Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии», — написала она.
Ранее президенты трех балтийских государств и Польши предлагали посредничество для урегулирования ситуации в стране.