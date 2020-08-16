Президент Белоруссии Александр Лукашенко завершил свое выступление на митинге своих сторонников в Минске 16 августа, поблагодарив ветеранов и солдат за мир и поддержку

Выступление белорусского лидера длилось полчаса. В ходе выступления Лукашенко заявил, что у западных границ Белоруссии войска НАТО «лязгают гусеницами», а также отверг идею повторных президентских выборов, поскольку Белоруссия «сорвется в штопор». Натовские войска лязгают гусеницами у ворот Белоруссии - Лукашенко © РИА Новости, Виктор Толочко | Перейти в фотобанк

При этом он заявил, что не держится за власть, но последствия его ухода будут плачевны для всей страны.

«Они кричат мне — «Уходи!». Не вопрос! Не вопрос, не вопрос! Но убивать и обдирать они будут нас и наших детей! Помните об этом», — подчеркнул Лукашенко.

Сегодня в центре белорусской столице проводятся два митинга: сторонников и противников власти. Оппозиционеры назвали дни 16 и 17 августа «финальными» в протестах, результатом которых должна стать смена власти в стране.