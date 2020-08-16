Вечером в субботу 15 августа президент США Дональд Трамп сообщил о смерти своего младшего брата Роберта, которому было 72 года

«С тяжелым сердцем хочу поделиться тем, что мой брат Роберт мирно скончался сегодня вечером. Он был не только моим братом, он был моим лучшим другом. Мы будем очень по нему скучать, но встретимся с ним снова. Память о нем будет жить в моем сердце вечно. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром», — указано в письменном заявлении американского президента.

Ранее его брата госпитализировали в Нью-Йорке в тяжелом состоянии. Президент США навестил брата в пятницу 14 августа.

В июле Роберт Трамп попал в новости, когда попытался остановить свою племянницу Мэри Трамп от публикации книги о президенте США. В последней описывалось, что Дональд Трамп в 1981 году не посетил на смертном одре ее отца Фреда — своего родного брата.