Ранее задержанных в Белоруссии россиян, вернули на родину. Еще один гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
«К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине», — сказал он.
Данилов с сожалением констатировал, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина якобы собрала достаточно доказательств участия, задержанных в Белоруссии в вооруженном конфликте в Донбассе.
29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».
Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали, заявив, что они оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.
Также появилась информация о переговорах президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского о выдаче украинским властям части задержанных, имевших украинское гражданство.