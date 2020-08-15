Возвращение белорусскими властями задержанных россиян на родину является недружественным шагом по отношению к Украине. Об этом заявил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 14 августа на странице ведомства в Facebook

Появились подробности переговоров Лукашенко и Зеленского о «бойцах ЧВК Вагнера». Зеленский хочет их наказать © РИА Новости, Сергей Гунеев / Стрингер

«К сожалению, власть Беларуси приняли не правовое решение, которое не соответствует духу двусторонних взаимоотношений, и является недружественным шагом по отношению к Украине», — сказал он.

Данилов с сожалением констатировал, что это решение негативно скажется на отношениях двух государств, поскольку Украина якобы собрала достаточно доказательств участия, задержанных в Белоруссии в вооруженном конфликте в Донбассе.

29 июля в разгар избирательной кампании в Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых глава КГБ республики назвал сотрудниками «российской ЧВК».

Белорусские спецслужбы подозревали задержанных россиян в намерении дестабилизировать ситуацию в стране, в официальном комментарии МИД РФ опровергали, заявив, что они оказались в Белоруссии транзитом и намеревались вылететь в Турцию.

Также появилась информация о переговорах президентов Белоруссии и Украины Александра Лукашенко и Владимира Зеленского о выдаче украинским властям части задержанных, имевших украинское гражданство.