Сотрудники белорусского предприятия «Гродно-Азот» провели 14 августа собрание, в ходе которого выдвинули властям свои требования, дав на их осуществление 4 дня. После этого рабочие готовы объявить бессрочную забастовку, пишет Sputnik Беларусь

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Одно из главных требований работников — проведение в течение месяца новых президентских выборов. Также они настаивают на освобождение задержанных в ходе протестов, прекратить насилие, прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизы.

На все они дали власти 4 дня. В следующий вторник, 18 августа, они пригрозили объявить бессрочную забастовку.

Пока же рабочие вернулись в цеха и приступили к работе. При этом на вечер запланирована новая акция с участием представителей «Гродно-Азота».