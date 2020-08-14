Протесты в Белоруссии продолжаются уже шестой день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набирает около 80% голосов.
Одно из главных требований работников — проведение в течение месяца новых президентских выборов. Также они настаивают на освобождение задержанных в ходе протестов, прекратить насилие, прекратить давление на медиков, осуществляющих судмедэкспертизы.
На все они дали власти 4 дня. В следующий вторник, 18 августа, они пригрозили объявить бессрочную забастовку.
Пока же рабочие вернулись в цеха и приступили к работе. При этом на вечер запланирована новая акция с участием представителей «Гродно-Азота».