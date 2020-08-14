Выходящие из Центра изоляции правонарушителей на улице Окрестина в Минске люди рассказали об избиениях сотрудниками ОМОН. Об этом в ночь на 14 августа сообщает РИА Новости

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Встречающих попросили не аплодировать освобождаемым, так как, по их словам, сотрудников изолятора такая реакция раздражает.

«ИВС не били, били только омоновцы», — рассказал один из задержанных.

Прибывший на место событий замминистра МВД Александра Барсков пообещал, что всех задержанных выпустят из изолятора до шести часов утра.

Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в телеэфире заявил, что сотрудников ОМОН спровоцировали на ответное насилие угрозы в адрес членов их семей.

Ранее председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что президент Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми случаями задержаний непричастных к массовым беспорядкам.