Возле Центра собралось около 200 человек, они предлагают выходящим воду и зарядки для телефонов. Некоторых освобожденных увозят на каретах скорой помощи.
Встречающих попросили не аплодировать освобождаемым, так как, по их словам, сотрудников изолятора такая реакция раздражает.
«ИВС не били, били только омоновцы», — рассказал один из задержанных.
Прибывший на место событий замминистра МВД Александра Барсков пообещал, что всех задержанных выпустят из изолятора до шести часов утра.
Министр внутренних дел Белоруссии Юрий Караев в телеэфире заявил, что сотрудников ОМОН спровоцировали на ответное насилие угрозы в адрес членов их семей.
Ранее председатель Совета республики Наталья Кочанова сообщила, что президент Александр Лукашенко поручил разобраться со всеми случаями задержаний непричастных к массовым беспорядкам.