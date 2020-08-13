Лидер так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко 13 августа у себя в Facebook высказался о протестах в Белоруссии и заявил, что местная церковь тоже имеет право на автокефалию

Протесты в Белоруссии продолжаются уже пятый день. Поводом к ним стали предварительные итоги выборов президента, согласно которым Александр Лукашенко набирает около 80% голосов. В белорусском Бресте украинец не вернулся домой с работы: его задержали на протестах © REUTERS, Vasily Fedosenko

По мнению Епифания, происходящее в белорусских городах — это защита народом страны своих свобод, достоинства, демократического и независимого государства. Он добавил, что ПЦУ молится за братский народ и «победу правды».

Далее Епифаний пустился в рассуждения о православии на Руси и Белорусской православной церкви, которая входит в состав Русской православной церкви (РПЦ) Московского патриархата на правах экзархата.

«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ — наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков общей церковной и государственной истории, составляя до 1686 г. единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе. По воле верующего народа и по благословению нашей общей Матери-Церкви, Вселенского Патриархата, Украинская Церковь утвердилась среди автокефальных Церквей-Сестер. Православная Церковь Беларуси имеет те же основания и право просить Матерь-Церковь о Томосе, когда на то будет ее желание», — написал он.

ПЦУ была создана в конце 2018 года из нескольких неканонических организаций. Вскоре эта псевдоцерковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата, которую не признало большинство мировых православных церквей, включая РПЦ.

На сегодняшний день также существует маргинальная так называемая Белорусская автокефальная православная церковь (БАПЦ), которая действует в основном за границей. Сегодня ее возглавляет «архиепископ» Святослав Логин, уроженец Черниговской области, выходец из непризнанного «Киевского патриархата». В сегодняшней Украине на границе с Белоруссией БАПЦ нередко проводит свои мероприятия и конференции.