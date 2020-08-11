Ранее сообщалось, что медики заподозрили у Ефремова предынфарктное или предынсультное состояние и госпитализировали его прямо из здания суда.
«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал собеседник агентства.
Из-за госпитализации заседание суда перенесено на 10:00 среды, 12 августа.
Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день мужчина скончался.
Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.