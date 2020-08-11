Российский актер Михаил Ефремов, которого скорая забрала из зала суда, находится в реанимации Боткинской больницы. Об этом во вторник, 11 августа, сообщило агентство РИА Новости

В деле Ефремова появился украинский след © Пресс-служба Таганского суда | Пресс-служба Таганского суда | Перейти в фотобанк

«Состояние пациента тяжелое. Он в реанимации по-прежнему», — сказал собеседник агентства.

Из-за госпитализации заседание суда перенесено на 10:00 среды, 12 августа.

Смертельная авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня. На своем автомобиле артист пересек двойную сплошную на Садовом кольце, выехал на встречную и столкнулся с «Ладой», за рулем которой был 57-летний курьер интернет-магазина Сергей Захаров. С закрытой черепно-мозговой травмой его доставили в Институт скорой помощи имени Склифосовского, однако на следующий день мужчина скончался.

Экспертиза установила, что в момент ДТП Ефремов был пьян, в его крови также обнаружили следы наркотиков.