Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская вечером 9 августа на пресс-конференции пообещала всеми законными методами добиваться пересмотра итогов выборов президента Белоруссии. Ее слова вечером 9 августа приводит Sputnik Беларусь

После закрытия избирательных участков на выборах президента Белоруссии противники действующей власти пытаются организовать стихийные акции в разных городах страны. Пока наиболее масштабные события происходят в столице республики. Там граждане собираются у стелы «Минск — город-герой», милиция применяет против них слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Акция протеста охватила весь центр Минска, милиция применяет слезоточивый газ - СМИ © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

По словам Тихановской, она не выходит к людям во избежании провокаций.

Также она отметила, что если будет понятно, что выборы сфальсифицированы, то она и ее команда будет в соответствии с законом оспаривать их итоги.

«Я считаю, что мы уже победили, потому что мы победили свой страх, свою аполитичность, апатию и безразличие», — сказала Тихановская.

Согласно данным общенационального экзитпола, Тихановская занимает второе место с 6% голосов, с большим отрывом лидирует действующий глава государства Александр Лукашенко с чуть менее, чем 80%.