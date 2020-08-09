Женщина приехала на один из избирательных участков Минска в сопровождении доверенного лица Ольги Ковальковой и пресс-секретаря Анны Красулиной. Около здания сторонники встретили её аплодисментами.
«Я очень хочу, чтобы выборы были честными», — сказала кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после голосования.
Она добавила, что воспримет как должное, если победу одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.
Поддержать Тихановскую на участок прибыла руководитель предвыборного штаба Виктора Бабарико, которому ЦИК страны отказал в регистрации, Мария Колесникова.
Тихановская сказала, что ответит на все вопросы журналистов на вечерней пресс-конференции, и уехала на машине.