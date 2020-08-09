Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская быстро сделала свой выбор и уехала, пообещав ответить на все вопросы позже

Женщина приехала на один из избирательных участков Минска в сопровождении доверенного лица Ольги Ковальковой и пресс-секретаря Анны Красулиной. Около здания сторонники встретили её аплодисментами. У белорусских протестов женское лицо. Кто такие Светлана Тихановская, Вероника Цепкало и Мария Колесникова, бросившие вызов Лукашенко © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Я очень хочу, чтобы выборы были честными», — сказала кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская после голосования.

Она добавила, что воспримет как должное, если победу одержит действующий глава государства Александр Лукашенко.

Поддержать Тихановскую на участок прибыла руководитель предвыборного штаба Виктора Бабарико, которому ЦИК страны отказал в регистрации, Мария Колесникова.

Тихановская сказала, что ответит на все вопросы журналистов на вечерней пресс-конференции, и уехала на машине.