«Поговорим о ситуации в мире в целом, с упором на положение дел на постсоветском пространстве, имея в виду, что это наши ближайшие соседи, наши союзники, как правило, во многом у нас совпадают интересы и экономические, и политические. Это, безусловно, является одним из наших внешнеполитических приоритетов», — сказал Путин на совещании.
Предположительно речь шла о Белоруссии, где в конце июля были задержаны 32 россиянина, подозреваемых Минском в «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».
Стоит отметить, что заседание состоялось после телефонного разговора российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которого они обсудили ситуацию с задержанными россиянами. Как отметила пресс-служба Кремля, «выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».
В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Их подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.
Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства. В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных.