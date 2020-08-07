Президент России Владимир Путин решил обсудить с членами Совбеза РФ ситуацию в мире с упором на положение дел на постсоветском пространстве, отметив, что это один из внешнеполитических приоритетов России, передает Sputnik 7 августа

Путин созвонился с Лукашенко. В Кремле рассказали детали разговора двух президентов © РИА Новости, Григорий Сысоев | Перейти в фотобанк сказал Путин на совещании.

Предположительно речь шла о Белоруссии, где в конце июля были задержаны 32 россиянина, подозреваемых Минском в «дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

Стоит отметить, что заседание состоялось после телефонного разговора российского лидера и президента Белоруссии Александра Лукашенко, в ходе которого они обсудили ситуацию с задержанными россиянами. Как отметила пресс-служба Кремля, «выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

В конце июля белорусские силовики задержали 32 граждан России в санатории «Белорусочка» под Минском, еще один был задержан в другом регионе страны. По версии белорусской стороны, задержанные россияне принадлежат к некоей «ЧВК Вагнера». Их подозревают в организации массовых беспорядков и террористических актов.

Украина потребовала от Минска выдать ей часть задержанных россиян, которые принимали участие в донбасском конфликте и которых Киев считает своими гражданами, каковыми они и являлись до принятия российского гражданства. В среду, 5 августа, между Лукашенко и президентом Украины Владимиром Зеленским состоялся телефонный разговор относительно дальнейшей судьбы задержанных.