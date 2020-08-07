Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор в пятницу, 7 августа. Лидеры двух стран обсудили, в частности, ситуацию с задержанием 33 россиян в Минске, сообщает РИА Новости

«Проведен обмен мнениями в связи с недавним задержанием на территории Республики 33 российских граждан. Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран», — цитирует агентство пресс-службу Кремля.

Отмечается, что Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в стабильной внутриполитической ситуации в Белоруссии и проведении там предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке. Александр Искандарян: Лукашенко уже не впервые играет на грани фола с Россией © Sputnik /Asatur Yesayants

Согласно сообщению белорусского агентства БелТа, главы государств обсудили также двустороннюю повестку, борьбу с коронавирусом и разработку вакцины от COVID-19.

Белорусская сторона уточнила, что разговор был проведен по инициативе Москвы.

Белорусские власти сообщили 29 июля о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию «более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании».

МИД России подчеркнул, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания россиян не выдерживает никакой критики, и призвал прекратить нагнетание ненужных негативных эмоций.